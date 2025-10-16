Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко обговорила з президентом Ексімбанку США проєкти у сфері імпорту газу та ядерної енергетики

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем проєкти у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

"Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі США на зустрічі з новопризначеним Президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем", - поінформувала Свириденко.



"Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану", - зазначила глава Уряду.


"Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану", - зазначила глава Уряду.

За словами Свириденко, Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

Бізнес