Свириденко обговорила з президентом Ексімбанку США проєкти у сфері імпорту газу та ядерної енергетики

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем проєкти у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

"Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі США на зустрічі з новопризначеним Президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем", - поінформувала Свириденко.









"Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану", - зазначила глава Уряду.

За словами Свириденко, Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці.