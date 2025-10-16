Фінансові новини
Свириденко обговорила з президентом Ексімбанку США проєкти у сфері імпорту газу та ядерної енергетики
10:13 16.10.2025
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем проєкти у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.
Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.
"Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі США на зустрічі з новопризначеним Президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем", - поінформувала Свириденко.
"Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану", - зазначила глава Уряду.
За словами Свириденко, Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці.
