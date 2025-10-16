Україні треба ще $15 мільярдів для повного завантаження оборонної промисловості - Шмигаль

Українська оборонна промисловість може виробляти продукцію на 35 млрд доларів, однак наразі вона завантажена на 20 млрд. Відповідно є вільних спроможностей виробництва на 15 млрд, які Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів.

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Сьогодні українська промисловість може виробляти продукцію на 35 млрд доларів, тобто це наша спроможність виробнича. Насправді, поки що ми завантажили орієнтовно на 20 млрд нашу українську промисловість, відповідно у нас є вільних спроможностей виробництва порядку 15 млрд. Про це ми також говорили з партнерами на цій зустрічі. Вони розуміють і дуже високо оцінюють ці можливості. І, звісно, під це ми шукаємо додатковий ресурс», - повідомив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що міжнародні партнери допоможуть у фінансуванні українського ОПК, в тому числі і через програму SAFE (Security Action for Europe (SAFE) - «Безпекові дії для Європи»).

«Кредити за програмою SAFE можуть стати одним з важливих джерел. Зі 150 млрд Україна претендує отримати не менше 20% для наших виробників. Протягом наступних п'яти років цей проект буде діяти, можна буде вибирати цей кредит. Відповідно, важливий момент для наших виробників - подавати заявки і приймати участь в цьому проекті», - відзначив міністр.