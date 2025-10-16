МВФ очікує зростання держборгу України цьогоріч до 108,6% ВВП

МВФ скоригував свій прогноз щодо зростання загального державного боргу України - у Фонді передбачають, що за результатами поточного року цей показник сягне 108,6% від ВВП країни, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.

Про це йдеться в оновленій доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу в Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, за прогнозами Фонду, загальний державний борг України у 2025 році становитиме 108,6% від ВВП, що вперше за весь час перевищить «психологічну» позначку 100%.

Наступного року, як очікується, зростання загального держборгу України продовжиться й сягне 110,4%.

Фонд прогнозує початок зниження цього показника з 2027 року (до 106,4%). Відповідно, передбачається подальше зменшення до 102,9% в 2028 році, 98,3% у 2029-му й 94,1% у 2030 році.