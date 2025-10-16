Авторизация

МВФ очікує зростання держборгу України цьогоріч до 108,6% ВВП

23:58 15.10.2025 |

Економіка

 

МВФ скоригував свій прогноз щодо зростання загального державного боргу України - у Фонді передбачають, що за результатами поточного року цей показник сягне 108,6% від ВВП країни, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.

Про це йдеться в оновленій доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу в Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, за прогнозами Фонду, загальний державний борг України у 2025 році становитиме 108,6% від ВВП, що вперше за весь час перевищить «психологічну» позначку 100%.

МВФ очікує зростання держборгу України цьогоріч до 108,6% ВВП

 

Наступного року, як очікується, зростання загального держборгу України продовжиться й сягне 110,4%.

Фонд прогнозує початок зниження цього показника з 2027 року (до 106,4%). Відповідно, передбачається подальше зменшення до 102,9% в 2028 році, 98,3% у 2029-му й 94,1% у 2030 році.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

