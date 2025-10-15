Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни - Гілі

Існуюче співробітництво у сфері виробництва дронів між Лондоном і Києвом, яке зараз допомагає Україні протистояти російській агресії, також сприятиме розвитку українського військово-промислового комплексу у мирний час.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на спільній пресконференції з міністром оборони України Денисом Шмигалем і очільником оборонного відомства Німеччини Борисом Пісторіусом після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що приклад співпраці між Україною та Великою Британією демонструє, що підтримка української оборонної промисловості - це не лише прямий спосіб підтримки українських оборонних зусиль, але й «спосіб, яким ми можемо поєднати, у випадку з безпілотниками-перехоплювачами Octopus, інновації з України, їхній бойовий досвід безпосередньо з поля бою, із сучасним дизайном та технологіями масового виробництва, які ми можемо застосувати у Великій Британії».

Міністр оборони пояснив, що це допоможе збільшити обсяги постачання озброєння, яке потрібно Україні.

«Ми також можемо налаштувати українську промисловість, українські компанії на те, щоб вони могли обслуговувати західний ринок у мирний час», - зазначив Гілі.

Окрім налагодження тісніших відносин сьогодні, така співпраця закладає основу для майбутнього після війни, підсумував міністр.

Відповідаючи на запитання, чи сприймається зараз Україна як фактор, що сприяє європейській безпеці, Гілі заявив: «Проста відповідь - так».

«Коли я стверджую, що безпечна Європа вимагає сильної та суверенної України, я маю на увазі, що Україна навчає нас бачити швидку еволюцію характеру ведення війни, передових інновацій та бойових методів. Протягом деякого часу ми вже маємо змогу вчитися в України», - сказав він.

Міністр додав, що Україну «все більше визнають і розуміють як таку, що відіграє роль у підготовці сил інших країн НАТО».

Також, у відповідь на нещодавні вторгнення у повітряний простір НАТО, «Україна активізувалася та відреагувала практичним чином», додав міністр оборони.