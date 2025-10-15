ВВП України зростає повільніше від прогнозу, впливають безпекова ситуація та посилення обстрілів - Нацбанк

У ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,7% у річному вимірі (р/р), а порівняно з попереднім кварталом - на 0,2% у сезонно скоригованому вимірі. Водночас темпи зростання економіки у річному вимірі сповільнилася порівняно з І кварталом 2025 року (0,9% р/р). Про це свідчать розгорнуті показники, опубліковані Державною службою статистики України.

Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни: втрата людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури. Значний внесок у сповільнення відновлення у ІІ кварталі також мало скорочення показників сільського господарства.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали.

Відновлення економіки підтримувалося стійким споживчим попитом

Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2025 року (5,5 в. п.). Ріст кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9,0% р/р (з 1,6% р/р у І кварталі).

Хоча фіскальна політика залишалася м'якою та підтримувала економіку, стимули з боку державного бюджету знизилися. Споживання сектору державного управління скоротилося на 0,5% р/р. У результаті зростання валової доданої вартості (ВДВ) сектору державного управління сповільнилося - до 1,3% р/р з 10,3% р/р у І кварталі. Водночас зростання ВДВ інших бюджетних секторів пришвидшилося: освіти - до 6,1% р/р (з 5,0% р/р у І кварталі), охорони здоров'я - до 8,9% р/р (з 6,8% р/р у І кварталі).

Інвестиційна активність знизилася

Валове нагромадження основного капіталу в ІІ кварталі в річному вимірі зменшилося на 2,5% р/р після зростання на 37,7% р/р у І кварталі. Стимули з боку фіскальної політики були також меншими, ніж у І кварталі: зростання капітальних видатків сповільнилося до 16,6% р/р (із 66,3% р/р у І кварталі).

Від'ємний внесок чистого експорту у зростання ВВП скоротився

Скорочення фізичних обсягів експорту товарів та послуг у річному вимірі сповільнилося до 15,7% р/р (із 17,8% р/р у І кварталі) завдяки активізації поставок до ЄС напередодні запровадження нових умов торгівлі, стійкому зовнішньому попиту та пожвавленню активності в металургії. Темпи зростання імпорту товарів та послуг зменшилися до 4,5% р/р (із 8,7% р/р у І кварталі) на тлі обмеженого попиту з боку аграріїв на добрива, засоби захисту рослин та нафтопродукти через несприятливі погодні умови, що уповільнили початок жнив. У результаті від'ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП зменшився до 7,3 в. п. (із 10,2 в. п. у І кварталі).

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірним

Значно зменшилися обсяги рослинництва через повільний початок жнив. Тривало зниження виробництва і в тваринництві. Загалом ВДВ сільського господарства в річному вимірі скоротилася на 23,4% р/р (у І кварталі - на 4,3% р/р), а внесок галузі в зростання ВВП був від'ємним - 0,5 в. п.

Водночас стійка ситуація в енергетиці у II кварталі та низька база порівняння минулого року, коли через атаки з боку рф було пошкоджено важливі енергетичні об'єкти, забезпечили зростання енергосектору. ВДВ сектору зросла на 5,1% р/р після скорочення на 6,1% р/р у І кварталі.

Це підтримало активність і в інших секторах економіки: ВДВ будівництва зросла на 12,5% р/р після зниження на 10,2% р/р у І кварталі, а обробної промисловості - на 2% р/р (у І кварталі було зниження на 1,5% р/р). Однак на тлі зменшення видобутку природного газу внаслідок постійних атак рф на газову інфраструктуру надалі скорочувалися показники добувної промисловості - на 10,4% р/р (у І кварталі - на 15,1% р/р).

Динаміка вантажних перевезень пожвавилася на тлі поліпшення ситуації з експортом - скорочення ВДВ транспорту пригальмувало до 6,4% р/р (з 10,5% р/р у І кварталі). ВДВ торгівлі зросла на 4,7% р/р (у І кварталі - на 3,3% р/р), а сектору готелів і ресторанів на 8,8% р/р (у І кварталі - на 8,9% р/р) завдяки стійкому споживчому попиту. Водночас зниження ВДВ фінансового сектору поглибилося до 21,7% р/р з 15,8% р/р у І кварталі через високу базу порівняння минулого року.

У другому півріччі відновлення економіки триватиме

Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки.

Ці та інші чинники будуть враховані в оновленому прогнозі на 2025-2027 роки, який НБУ оприлюднить під час пресбрифінгу з питань монетарної політики 23 жовтня 2025 року, а детальнішу інформацію - в Інфляційному звіті 30 жовтня 2025 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.