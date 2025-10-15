Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВВП України зростає повільніше від прогнозу, впливають безпекова ситуація та посилення обстрілів - Нацбанк

23:38 15.10.2025 |

Економіка

 

У ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,7% у річному вимірі (р/р), а порівняно з попереднім кварталом - на 0,2% у сезонно скоригованому вимірі. Водночас темпи зростання економіки у річному вимірі сповільнилася порівняно з І кварталом 2025 року (0,9% р/р). Про це свідчать розгорнуті показники, опубліковані Державною службою статистики України.

Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни: втрата людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури. Значний внесок у сповільнення відновлення у ІІ кварталі також мало скорочення показників сільського господарства.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали.

Відновлення економіки підтримувалося стійким споживчим попитом

Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2025 року (5,5 в. п.). Ріст кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9,0% р/р (з 1,6% р/р у І кварталі).

Хоча фіскальна політика залишалася м'якою та підтримувала економіку, стимули з боку державного бюджету знизилися. Споживання сектору державного управління скоротилося на 0,5% р/р. У результаті зростання валової доданої вартості (ВДВ) сектору державного управління сповільнилося - до 1,3% р/р з 10,3% р/р у І кварталі. Водночас зростання ВДВ інших бюджетних секторів пришвидшилося: освіти - до 6,1% р/р (з 5,0% р/р у І кварталі), охорони здоров'я - до 8,9% р/р (з 6,8% р/р у І кварталі).

Інвестиційна активність знизилася

Валове нагромадження основного капіталу в ІІ кварталі в річному вимірі зменшилося на 2,5% р/р після зростання на 37,7% р/р у І кварталі. Стимули з боку фіскальної політики були також меншими, ніж у І кварталі: зростання капітальних видатків сповільнилося до 16,6% р/р (із 66,3% р/р у І кварталі).

Від'ємний внесок чистого експорту у зростання ВВП скоротився

Скорочення фізичних обсягів експорту товарів та послуг у річному вимірі сповільнилося до 15,7% р/р (із 17,8% р/р у І кварталі) завдяки активізації поставок до ЄС напередодні запровадження нових умов торгівлі, стійкому зовнішньому попиту та пожвавленню активності в металургії. Темпи зростання імпорту товарів та послуг зменшилися до 4,5% р/р (із 8,7% р/р у І кварталі) на тлі обмеженого попиту з боку аграріїв на добрива, засоби захисту рослин та нафтопродукти через несприятливі погодні умови, що уповільнили початок жнив. У результаті від'ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП зменшився до 7,3 в. п. (із 10,2 в. п. у І кварталі).

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірним

Значно зменшилися обсяги рослинництва через повільний початок жнив. Тривало зниження виробництва і в тваринництві. Загалом ВДВ сільського господарства в річному вимірі скоротилася на 23,4% р/р (у І кварталі - на 4,3% р/р), а внесок галузі в зростання ВВП був від'ємним - 0,5 в. п.

Водночас стійка ситуація в енергетиці у II кварталі та низька база порівняння минулого року, коли через атаки з боку рф було пошкоджено важливі енергетичні об'єкти, забезпечили зростання енергосектору. ВДВ сектору зросла на 5,1% р/р після скорочення на 6,1% р/р у І кварталі.

Це підтримало активність і в інших секторах економіки: ВДВ будівництва зросла на 12,5% р/р після зниження на 10,2% р/р у І кварталі, а обробної промисловості - на 2% р/р (у І кварталі було зниження на 1,5% р/р). Однак на тлі зменшення видобутку природного газу внаслідок постійних атак рф на газову інфраструктуру надалі скорочувалися показники добувної промисловості - на 10,4% р/р (у І кварталі - на 15,1% р/р).

Динаміка вантажних перевезень пожвавилася на тлі поліпшення ситуації з експортом - скорочення ВДВ транспорту пригальмувало до 6,4% р/р (з 10,5% р/р у І кварталі). ВДВ торгівлі зросла на 4,7% р/р (у І кварталі - на 3,3% р/р), а сектору готелів і ресторанів на 8,8% р/р (у І кварталі - на 8,9% р/р) завдяки стійкому споживчому попиту. Водночас зниження ВДВ фінансового сектору поглибилося до 21,7% р/р з 15,8% р/р у І кварталі через високу базу порівняння минулого року.

У другому півріччі відновлення економіки триватиме

Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки.

Ці та інші чинники будуть враховані в оновленому прогнозі на 2025-2027 роки, який НБУ оприлюднить під час пресбрифінгу з питань монетарної політики 23 жовтня 2025 року, а детальнішу інформацію - в Інфляційному звіті 30 жовтня 2025 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.
За матеріалами: НБУ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес