Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко обговорила з керівництвом МВФ нову програму для України на 2026-2029 роки

23:30 15.10.2025 |

Економіка

Свириденко обговорила з керівництвом МВФ нову програму для України на 2026-2029 роки

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила із керівництвом Міжнародного валютного фонду продовження співпраці та нову програму для України на 2026-2029 роки.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку», - зазначила Свириденко.

Сторони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила із керівництвом Міжнародного валютного фонду продовження співпраці та нову програму для України на 2026-2029 роки.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку», - зазначила Свириденко.

Сторони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави.

«У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі. Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої», - зазначила Свириденко.

За її словами, український уряд радий почути позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.

«Окремо хочу подякувати всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці. Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ», - наголосила Свириденко.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес