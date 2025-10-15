Оборот роздрібної торгівлі України за 8 міс.- 2025 зріс на 6% - Держстат

Товарообіг роздрібної торгівлі України в січні-серпні 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зріс на 6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, в номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі в січні-серпні поточного року становив 1,67 трлн грн.

Роздрібний товарообіг у серпні до липня поточного року зріс на 4,8%, у річному вираженні до серпня-2024 - на 6,3%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у січні-серпні 2025 року порівняно із січнем-серпнем 2024 року збільшився на 5,5%, становивши 1,157 трлн грн.

Водночас у серпні до липня поточного року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 4,8%, до серпня 2024 року - на 5,7%.

За даними статвідомства, оборот роздрібної торгівлі України 2024 року зріс на 11,5%, становивши в номінальному вираженні 2,172 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.