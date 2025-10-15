Середньодобовий виторг через РРО у вересні виріс на 27,7%, кількість чеків - на 10,1% - Гетманцев

Середньодобова сума виторгу через реєстратори розрахункових операцій (РРО) і програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) у вересні 2025 року становила 16,4 млрд грн, що на 27,7% вище ніж у вересні минулого року, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, які він оприлюднив в Телеграм-каналі в середу, середньодобова кількість чеків у вересні становила 29,82 млн шт, що на 10,1% більше ніж у вересні 2024 року.

При цьому порівняно з показниками вересня 2023 року середньодобова сума виторгу збільшилася на 69,5%, а середньодобова кількість чеків - на 30%.

"Ці дані свідчать: бізнес дедалі частіше обирає прозорість, а податкова служба розвиває аналітичні інструменти. Це поступовий, але необхідний шлях до зрілої моделі взаємодії держави й бізнесу", - зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, середньодобова сума виторгу в серпні 2025 року становила 16,3 млрд грн, у липні - 15,8 млрд грн.

З 1 серпня 2025 року завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.