Середньодобовий виторг через РРО у вересні виріс на 27,7%, кількість чеків - на 10,1% - Гетманцев

17:34 15.10.2025 |

Економіка

 

Середньодобова сума виторгу через реєстратори розрахункових операцій (РРО) і програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) у вересні 2025 року становила 16,4 млрд грн, що на 27,7% вище ніж у вересні минулого року, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, які він оприлюднив в Телеграм-каналі в середу, середньодобова кількість чеків у вересні становила 29,82 млн шт, що на 10,1% більше ніж у вересні 2024 року.

При цьому порівняно з показниками вересня 2023 року середньодобова сума виторгу збільшилася на 69,5%, а середньодобова кількість чеків - на 30%.

"Ці дані свідчать: бізнес дедалі частіше обирає прозорість, а податкова служба розвиває аналітичні інструменти. Це поступовий, але необхідний шлях до зрілої моделі взаємодії держави й бізнесу", - зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, середньодобова сума виторгу в серпні 2025 року становила 16,3 млрд грн, у липні - 15,8 млрд грн.

З 1 серпня 2025 року завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

