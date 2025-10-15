Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2025р збільшився на 48,7% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні
2025 року зросло на 48,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року -
до $26,228 млрд із $17,637 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період
порівняно із січнем-серпнем 2024 року скоротився на 4,3% - до $26,406
млрд, тоді як імпорт збільшився на 16,4% - до $52,634 млрд.
Статвідомство уточнило, що в серпні-2025 порівняно із липнем-2025
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 6,8% - до $3,17 млрд,
імпорту – зріс на 2,8%, до $7,247 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні 2025 року
було негативним і становило $4,077 млрд, у попередньому місяці воно
також було негативним - $3,649 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні 2025 року становив 0,5 (у січні-серпні 2024 року - 0,61).
Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 222 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-серпень 2025р¹.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-серпень 2025 до січня-серпня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-серпень 2025 до січня-серпень 2024, %
| Усього
| 26406
| 95.7
| 52634.3
| 116.4
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 1280.8
| 120
| 1022.5
| 112.9
| Продукти рослинного походження
| 6813.5
| 76.9
| 1778.5
| 121.6
| зернові культури
| 4887.2
| 74.4
| 111.2
| 143
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 4040.1
| 106.9
| 206.9
| 120.7
| Готові харчові продукти
| 2499.9
| 104.2
| 2474.8
| 109.7
| Мінеральні продукти
| 2140.4
| 87.7
| 6861
| 110.5
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 210.9
| 165.1
| 6731.1
| 111.6
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 691.4
| 107.2
| 5873.5
| 109.6
| фармацевтична продукція
| 247.6
| 126.3
| 1606
| 103.5
| добрива
| 8.8
| 119.1
| 1055.6
| 124.3
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 252
| 105.6
| 2693.9
| 104.9
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 59
| 83.3
| 165.7
| 94.7
| Деревина і вироби з деревини
| 1131.3
| 115.5
| 160.5
| 108.8
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 186.2
| 119.1
| 594.3
| 98.3
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 432.7
| 103.5
| 1619.9
| 103.7
| Взуття, головні убори, парасольки
| 102.5
| 102.7
| 299.2
| 92.7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 249.3
| 114.2
| 538.9
| 112
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 11.5
| 30.8
| 62.3
| 133.4
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3012.7
| 100.8
| 2901.5
| 111.4
| чорні метали
| 2084
| 100.8
| 1123.1
| 110.3
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 2319.9
| 113.8
| 12541
| 138.5
| реактори ядерні, котли, машини
| 669.2
| 122.4
| 4650.9
| 108.8
| електричні машини
| 1650.7
| 110.7
| 7890.2
| 165
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 281.1
| 103
| 7370.7
| 124.3
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 69
| 113.6
| 5854.2
| 117.2
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 62.1
| 97
| 1351.2
| 124.2
| Рiзнi промислові товари
| 768.8
| 109.7
| 687
| 104.9
| Твори мистецтва
| 0.8
| 7
| 1.3
| 6.6
| Товари, придбані в портах
| 0.3
| 69.8
| 20.8
| 93.6
Дані: Держстат України
¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії