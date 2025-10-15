Авторизация

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2025р збільшився на 48,7% - Держстат

17:29 15.10.2025 |

Економіка

 

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2025 року зросло на 48,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $26,228 млрд із $17,637 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-серпнем 2024 року скоротився на 4,3% - до $26,406 млрд, тоді як імпорт збільшився на 16,4% - до $52,634 млрд.

Статвідомство уточнило, що в серпні-2025 порівняно із липнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 6,8% - до $3,17 млрд, імпорту – зріс на 2,8%, до $7,247 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні 2025 року було негативним і становило $4,077 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,649 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні 2025 року становив 0,5 (у січні-серпні 2024 року - 0,61).

Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 222 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-серпень 2025р¹.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-серпень 2025 до січня-серпня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-серпень 2025 до січня-серпень 2024, %
Усього 26406 95.7 52634.3 116.4
Живi тварини; продукти тваринного походження 1280.8 120 1022.5 112.9
Продукти рослинного походження 6813.5 76.9 1778.5 121.6
зернові культури 4887.2 74.4 111.2 143
Жири та олії тваринного або рослинного походження 4040.1 106.9 206.9 120.7
Готові харчові продукти 2499.9 104.2 2474.8 109.7
Мінеральні продукти 2140.4 87.7 6861 110.5
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 210.9 165.1 6731.1 111.6
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 691.4 107.2 5873.5 109.6
фармацевтична продукція 247.6 126.3 1606 103.5
добрива 8.8 119.1 1055.6 124.3
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 252 105.6 2693.9 104.9
Шкури необроблені, шкіра вичинена 59 83.3 165.7 94.7
Деревина і вироби з деревини 1131.3 115.5 160.5 108.8
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 186.2 119.1 594.3 98.3
Текстильні матеріали та текстильні вироби 432.7 103.5 1619.9 103.7
Взуття, головні убори, парасольки 102.5 102.7 299.2 92.7
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 249.3 114.2 538.9 112
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 11.5 30.8 62.3 133.4
Недорогоцінні метали та вироби з них 3012.7 100.8 2901.5 111.4
чорні метали 2084 100.8 1123.1 110.3
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 2319.9 113.8 12541 138.5
реактори ядерні, котли, машини 669.2 122.4 4650.9 108.8
електричні машини 1650.7 110.7 7890.2 165
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 281.1 103 7370.7 124.3
засоби наземного транспорту, крім залізничного 69 113.6 5854.2 117.2
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 62.1 97 1351.2 124.2
Рiзнi промислові товари 768.8 109.7 687 104.9
Твори мистецтва 0.8 7 1.3 6.6
Товари, придбані в портах 0.3 69.8 20.8 93.6

Дані: Держстат України

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

