Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрінформ», іномовлення і телемарафон «Єдині новини» вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук
Заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", загальноукраїнський інформаційний телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Міністерства культури будуть під управлінням Кабінету міністрів України.
"Тетяна Бережна розповіла, що стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. Держкомтелерадіо (це і буде координуючим ЦОВВ), а також "Укрінформ", іномовлення, Центр стратегічних комунікацій, "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкульту і будуть під управлінням Кабінету Міністрів України" - написала Кравчук в мережі Facebook.
В той же час вона розповіла, що формування інформаційної політики (в тому числі законодавчі зміни для індустрії), тема безпеки журналістів, євроінтеграційні процеси залишаться під Мінкультури.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрям із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".
Наприкінці липня заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявляла, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, оскільки для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.
В серпні в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна допустила, що процес виділення страткомунікацій в окрему інституцію має завершитися до кінця 2025 року, а інформаційна політика, скорше за все, залишиться в Мінкультури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
|В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані
|«Укрінформ», іномовлення і телемарафон «Єдині новини» вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук
|Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими
|В Україні почали приймати заявки на гранти для креативних підприємців
|Кабмін пропонує Раді спростити процедури реконструкції об'єктів паливно-енергетичного сектору
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти