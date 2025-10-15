Фінансові новини
В Україні почали приймати заявки на гранти для креативних підприємців
14:39 15.10.2025 |
Відсьогодні стартував прийом заявок на гранти за програмою "Теплиця ідей" для підприємців-початківців у сфері креативних індустрій, які працюють у шести областях України.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Програма охоплює підприємців, які ведуть свою діяльність у Вінницькій, Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Учасники зможуть отримати гранти від 200 тис. до 500 тис. грн залежно від стадії розвитку бізнесу. Фінансування покриватиме 80-90% витрат проєкту та потребує власного внеску заявника не менше 10-20%.
Програма підтримує широкий спектр креативних секторів: від візуального та виконавського мистецтва до відеоігор, дизайну, кіно, літератури, архітектури та культурних просторів.
Гранти можна використати на розробку продукту, брендинг і дизайн, дослідження ринку, реєстрацію інтелектуальної власності, участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.
Подати заявку можуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Програма орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері культурних та креативних індустрій.
Для підприємств, що провадять діяльність менше року, або фізичних осіб з креативною ідеєю, які готові зареєструвати бізнес до підписання контракту, передбачено гранти від 200 до 250 тисяч гривень. Для підприємств, що працюють понад рік, сума гранту становитиме від 300 до 500 тисяч гривень.
Прийом заявок триватиме до 16 листопада на порталі "Зроблено в Україні". Результати експертного оцінювання оголосять у січні 2026 року.
Крім того, 29 жовтня о 16:00 на YouTube-каналі проєкту UCORD відбудеться інформаційна онлайн-сесія для потенційних учасників.
