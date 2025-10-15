Фінансові новини
15.10.25
16:38
- RSS
Голова НБУ обговорив із керівництвом Світового банку нову позику та підтримку української енергетики
14:11 15.10.2025 |
Голова Національного банку Андрій Пишний обговорив з керівництвом Світового банку підтримку енергетичного сектору України на тлі посилення обстрілів та умови нової позики в межах угоди Development Policy Operation.
Про це очільник НБУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні зустрілися з керівництвом World Bank - віцепрезидентом Антонеллою Бассані та регіональним директором у справах країн Східної Європи Бобом Сомом. По-перше, обговорили потреби у підтримці енергетичного сектору на тлі посилення обстрілів росіянами. Сподіваємося на розширення допомоги з боку Світового банку", - розповів Пишний.
Він додав, що окремо обговорили підготовчі заходи до нової позики в межах програми Development Policy Operation (DPO). Один із необхідних кроків - формування ефективного правового середовища у сфері факторингу. НБУ вже передав до Верховної Ради пакет законодавчих змін, що забезпечує узгодженість термінів впровадження положень Закону України "Про факторинг". Пишний висловив сподівання, що парламент підтримає ці напрацювання.
Пишний подякував Світовому банку за сталість підтримки України, наголосивши, що ця допомога має конкретний вплив на людей, бізнес і економіку. Він підкреслив значення як фінансової, так і експертної співпраці, зокрема у питаннях відбудови, реформ та залучення інвестицій.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк є одним з основних партнерів України у фінансовій підтримці під час війни, надаючи як бюджетну допомогу, так і кошти на відновлення критичної інфраструктури.
