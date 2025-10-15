Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані

15:06 15.10.2025 |

Економіка

 
Станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436,79 грн проти 6 410,17 грн на 1 липня. Середній розмір виплат працюючим пенсіонерам збільшився на 95 грн.

Про це повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

За інформацією ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.

В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані

 

Середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 6 436,79 грн (на 1 липня - 6 410,17 грн). У працюючих пенсіонерів - 7 069,37 грн (на 1 липня - 6 974,61 грн).

Більшість пенсіонерів - 55,8% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,6% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 31,6% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 20,6% - від 4 001 до 5 000 грн.

Пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн призначена 29,1% українців. Понад 10 000 грн отримують 15% пенсіонерів.

Переважна більшість українських пенсіонерів (73%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 14,5% - пенсії, призначені по інвалідності.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес