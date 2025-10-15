Фінансові новини
15.10.25
16:38
В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані
15:06 15.10.2025 |
Про це повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.
За інформацією ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.
Середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 6 436,79 грн (на 1 липня - 6 410,17 грн). У працюючих пенсіонерів - 7 069,37 грн (на 1 липня - 6 974,61 грн).
Більшість пенсіонерів - 55,8% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,6% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 31,6% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 20,6% - від 4 001 до 5 000 грн.
Пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн призначена 29,1% українців. Понад 10 000 грн отримують 15% пенсіонерів.
Переважна більшість українських пенсіонерів (73%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 14,5% - пенсії, призначені по інвалідності.
