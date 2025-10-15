Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron
13:33 15.10.2025 |
Міністерство економіки України оголосило про підписання меморандуму про взаєморозуміння з американською компанією Bell Textron щодо розвитку авіаційної промисловості в Україні. Його мета - створити в Україні виробничі та сервісні потужності для гелікоптерів, йдеться на сайті міністерства.
"Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрильну галузь", - заявило міністерство.
Меморандум, підписаний на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні, передбачає відкриття представництва Bell в Україні, створення центру складання і випробувань гелікоптерів (FACO) й, можливо, спільного підприємства з українськими партнерами, передання технологій, обладнання та інструментів, підготовку й стажування українських інженерів.
Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні.
Bell Textron Inc - американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка належить до складу корпорації Textron. Заснована 1935 року, компанія Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються Збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.10.25
|Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – «Нафтогаз»
|ЄБРР після російських обстрілів готовий виділити Україні ще 500 млн євро на газ
|Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко
|Ціни на нафту впали через надлишок пропозиції та торговельні напруження між США і Китаєм
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю