Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron

Міністерство економіки України оголосило про підписання меморандуму про взаєморозуміння з американською компанією Bell Textron щодо розвитку авіаційної промисловості в Україні. Його мета - створити в Україні виробничі та сервісні потужності для гелікоптерів, йдеться на сайті міністерства.

"Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрильну галузь", - заявило міністерство.

Меморандум, підписаний на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні, передбачає відкриття представництва Bell в Україні, створення центру складання і випробувань гелікоптерів (FACO) й, можливо, спільного підприємства з українськими партнерами, передання технологій, обладнання та інструментів, підготовку й стажування українських інженерів.

Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні.

Bell Textron Inc - американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка належить до складу корпорації Textron. Заснована 1935 року, компанія Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються Збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.