14.10.25
19:42
З українців зібрали 453 мільярди податку на доходи з початку року. Це на 19% більше, ніж торік
11:55 14.10.2025 |
В Україні за січень-вересень цього року платники сплатили понад 453 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 18,8%, або на 71,8 млрд грн.
Як повідомляє Державна податкова служба, лідерство стабільно тримають платники Києва, які перерахували 106,7 млрд грн, що становить майже 24% усіх надходжень податку.
Також найбільші суми сплатили платники:
* Дніпропетровської - 44,6 млрд грн,
* Львівської - 30,5 млрд грн,
* Київської областей - 27 млрд грн.
Зростання сплати податку показує: все більше роботодавців офіційно оформлюють працівників і сплачують за них податки.
"Нагадуємо, що громадяни-платники податку на доходи фізичних осіб мають можливість скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року", - зазначили в Держподатковій.
Раніше повідомлялося, що протягом січня-вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
До того стало відомо, що платники податків в Україні за січень-серпень 2025 року сплатили до держбюджету 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази.
Зростання суми надходжень зумовлене передусім підвищенням ставки військового збору з 1,5% до 5% з 1 грудня 2024 року.
