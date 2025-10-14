Фінансові новини
Цьогоріч «податок на Google» приніс бюджету України ₴10,6 мільярда
09:55 14.10.2025 |
За дев'ять місяців 2025 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого податку на Google.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
За її словами, спостерігається позитивна динаміка порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників та на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов'язань.
Найбільшими платниками цього року стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.
Загалом з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.
ТЕГИ
