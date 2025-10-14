Фінансові новини
- 14.10.25
- 10:13
Уряд підвищив пільгові ціни на газ для окремих споживачів
09:52 14.10.2025 |
Кабмін вніс зміни до постанови про пільгові ціни на газ і підвищив їх для окремих видів споживачів.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 10 жовтня 2025 р. № 1306.
Уряд продовжив дію положення про пільгові ціни на газ для усіх видів споживачів до 31 березня 2026 року.
При цьому, підвищив вартість газу за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ) для окремих видів споживачів, зокрема:
* для теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, - з 18000 гривень до 21000 гривень,
* для теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, - з 14000 гривень до 16000 гривень,
* для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію, - з 14000 гривень до 16000 гривень,
* для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, - з 18000 гривень до 21000 гривень.
Ціни на закупівлі газу для потреб населення залишаються незмінними - 7250 грн за 1000 куб. метрів власного видобутку.
Окрім цього, за постановою, до 31 березня 2026 року Оператор ГТС зобов'язаний придбавати виключно імпортний природний газ в обсязі 340 млн куб. метрів за біржовими цінами.
