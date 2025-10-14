Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
23:32 13.10.2025 |
Протягом січня - вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Лідери зі сплати податку:
- Дніпропетровська область - 6 млрд грн,
- м. Київ - 4,8 млрд грн,
- Одеська область - 3 млрд грн,
- Львівська область - 2,3 млрд грн.
Земельний податок залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів, адже ці кошти спрямовуються на розвиток громад, фінансування інфраструктурних проєктів, соціальної сфери та благоустрою територій.
"Плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", - говориться у повідомленні.
Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав - за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році, додає ДПС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
|Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
|Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
|Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку
|Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ