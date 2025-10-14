Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку

Протягом січня - вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Лідери зі сплати податку:

- Дніпропетровська область - 6 млрд грн,

- м. Київ - 4,8 млрд грн,

- Одеська область - 3 млрд грн,

- Львівська область - 2,3 млрд грн.

Земельний податок залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів, адже ці кошти спрямовуються на розвиток громад, фінансування інфраструктурних проєктів, соціальної сфери та благоустрою територій.

"Плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", - говориться у повідомленні.

Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав - за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році, додає ДПС.