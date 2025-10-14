Фінансові новини
- 14.10.25
- 03:15
- RSS
- мапа сайту
Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
23:30 13.10.2025 |
Фонд державного майна України провів минулого тижня чотири успішних приватизаційних аукціони, на яких залучив 164,13 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 4 успішні аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 164,13 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 2,66 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом тижня стала група нежитлових приміщень у Києві. Ціна об'єкта зросла із 694,9 тис. грн до 125 млн грн. Також попит серед інвесторів мала будівля Кременчуцької міської дезінфекційної станції, ціна якої під час торгів зросла з 2,9 тис. грн до 7,9 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 38 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - державний пакет акцій розміром 26% ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція АТ "Укрнафтопродукт", єдиний майновий комплекс ДП «Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт» та інші.
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
