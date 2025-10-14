Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації

23:30 13.10.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів минулого тижня чотири успішних приватизаційних аукціони, на яких залучив 164,13 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 4 успішні аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 164,13 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 2,66 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом тижня стала група нежитлових приміщень у Києві. Ціна об'єкта зросла із 694,9 тис. грн до 125 млн грн. Також попит серед інвесторів мала будівля Кременчуцької міської дезінфекційної станції, ціна якої під час торгів зросла з 2,9 тис. грн до 7,9 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 38 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - державний пакет акцій розміром 26% ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція АТ "Укрнафтопродукт", єдиний майновий комплекс ДП «Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт» та інші.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

