Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку

За січень-вересень надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 33,8 млрд грн, що на 15,3% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Лідерами із плати за землю стали Дніпропетровська область (6 млрд грн), Київ (4,8 млрд грн), Одеська (3 млрд грн) та Львівська (2,3 млрд грн) області.

У ДПС нагадали, що плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.