Кабмін посилив вимоги до підтвердження локалізації виробництва для участі у держзакупівлях

Кабмін посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro. Про це повідомила пресслужба уряду 13 жовтня.

Відтепер виробники, які хочуть продавати продукцію державі, для участі в тендерах мають надавати більше документів, що підтверджують наявність щонайменше 25% української частини у собівартості їхньої продукції.

Щоб товар було включено до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник має подати:

* копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);

* довідку про технологічні операції на виробництві;

* копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;

* підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.

Також уряд надав нові повноваження Мінекономіки:

* перевіряти повноту і правдивість інформації, наданої виробниками;

* аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку;

* здійснювати автоматизовану перевірку заявок через вебпортал;

* інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа зазначив, що це друге оновлення механізму локалізації у публічних закупівлях після розширення переліку товарів.

"Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту. Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні", - сказав він.