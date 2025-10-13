Фінансові новини
Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій
11:30 13.10.2025
Міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві з Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів, її Високоповажністю Рім Ібрагім Аль Хашимі обговорив спільні проєкти, які здатні зміцнити безпеку обох держав.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
«Висловив вдячність за значні гуманітарні зусилля ОАЕ. Особливо відзначив надзвичайно важливу роль, яку держава відіграє у звільненні українців з полону. Ми глибоко цінуємо цей внесок», - зазначив Шмигаль.
Сторони обговорили подальші кроки для поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ. Зокрема, окреслили перспективні напрями, в які можуть бути спрямовані додаткові інвестиції. На думку Шмигаля, такі спільні проєкти здатні зміцнити безпеку обох держав і створити нові можливості для розвитку.
«Вдячний за цей візит, за продуктивну розмову та послідовну підтримку України з боку Об'єднаних Арабських Еміратів», - підкреслив Шмигаль.
