Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій

 

Міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві з Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів, її Високоповажністю Рім Ібрагім Аль Хашимі обговорив спільні проєкти, які здатні зміцнити безпеку обох держав.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

«Висловив вдячність за значні гуманітарні зусилля ОАЕ. Особливо відзначив надзвичайно важливу роль, яку держава відіграє у звільненні українців з полону. Ми глибоко цінуємо цей внесок», - зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили подальші кроки для поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ. Зокрема, окреслили перспективні напрями, в які можуть бути спрямовані додаткові інвестиції. На думку Шмигаля, такі спільні проєкти здатні зміцнити безпеку обох держав і створити нові можливості для розвитку.

«Вдячний за цей візит, за продуктивну розмову та послідовну підтримку України з боку Об'єднаних Арабських Еміратів», - підкреслив Шмигаль.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес