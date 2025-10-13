Фінансові новини
- 13.10.25
- 12:37
Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою
11:27 13.10.2025 |
Україна і Велика Британія на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC3 домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
"На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою", - зазначив Шмигаль.
Як пояснив міністр, документ визначає намір сторін спільно розробляти і масштабувати оборонні технології.
Шмигаль підкреслив, що метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського і британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію і масштабування виробництва необхідних систем озброєння.
Крім того, підписана проєктна домовленість про спільне з Великою Британією виробництво артилерії.
Шмигаль подякував Британії за значні внески в обороноздатність та підкреслив: "Разом посилюємо безпеку усієї Європи".
