Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою

Україна і Велика Британія на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC3 домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

"На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою", - зазначив Шмигаль.

Як пояснив міністр, документ визначає намір сторін спільно розробляти і масштабувати оборонні технології.

Шмигаль підкреслив, що метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського і британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію і масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, підписана проєктна домовленість про спільне з Великою Британією виробництво артилерії.

Шмигаль подякував Британії за значні внески в обороноздатність та підкреслив: "Разом посилюємо безпеку усієї Європи".