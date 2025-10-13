Уряд ухвалив низку рішень, які посилять підтримку українського бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для спрощення ведення підприємництва: від автоматизації інспекцій до розширення програми доступних кредитів та компенсацій за розмінування земель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Серед ключових нововведень - запуск з 1 січня 2026 року експериментального проєкту з цифровізації взаємодії влади та бізнесу. Система "Пульс" офіційно отримала статус єдиної державної системи прийому та моніторингу бізнес-звернень, що полегшить комунікацію між підприємцями та владою.

Також впроваджено Модуль управління ризиками в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду. Система автоматично визначатиме, які підприємства включати до плану інспекційних перевірок у 85 сферах - від охорони праці до технічних стандартів. Передбачається, що це мінімізує людський фактор і зменшить корупційні ризики.

Для захисту українських виробників уряд посилив контроль за виконанням умов локалізації під час публічних закупівель за державні кошти. Виробники тепер мають надавати більше документів, що підтверджують відповідність вимогам локалізації, що захистить їх від недобросовісної конкуренції.

Дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" поширено на території активних бойових дій. Підприємства на прифронтових територіях, які скористалися державною підтримкою у 2022-2024 роках, зможуть рефінансувати заборгованість на пільгових умовах.

Крім того, спрощено дозвільні процедури у рибному промислі - чітко визначено механізми видачі дозволів на рибний промисел, що зменшить витрати бізнесу та підвищить прозорість галузі.

Також домогосподарства отримали можливість отримувати державну компенсацію за послуги з розмінування їхніх земель, що є важливим кроком для відновлення сільськогосподарської діяльності на постраждалих територіях.

У сфері приватизації Кабмін ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій ПАТ "Сумихімпром" - 99,9952% акцій підприємства виставлять на електронний аукціон за стартовою ціною понад 1 млрд грн. Також уряд підвищив прозорість роботи держпідприємств, запровадивши обов'язкове регулярне оприлюднення значної частини даних про їхню діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14030 "Про основні засади державного нагляду (контролю)". Проєкт закону пропонує сервісний підхід до контролю, за якого держава стає партнером для доброчесного бізнесу. Передбачено механізми добровільного аудиту та страхування відповідальності, що зменшують частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком.