Уряд розширив програму «Доступні кредити 5–7–9%» на 57 прифронтових громад – прем'єр

Кабінет міністрів України розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території, підприємці там територій зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" - тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками засідання уряду.

Вона повідомила, що від початку програми "5-7-9" вже майже 10% усіх кредитів було видано саме у прифронтових регіонах, а поточного 2025 року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.

Мінекономіки на початку вересня повідомляло, що агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%". У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за вісім місяців 2025 року - ще 35,8 млрд грн. Місяць тому уряд ухвалив рішення продовжити максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року (раніше - до 31 березня 2026 року).