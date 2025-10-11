Фінансові новини
- |
- 11.10.25
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5–7–9%» на 57 прифронтових громад – прем'єр
23:56 10.10.2025 |
Кабінет міністрів України розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території, підприємці там територій зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" - тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками засідання уряду.
Вона повідомила, що від початку програми "5-7-9" вже майже 10% усіх кредитів було видано саме у прифронтових регіонах, а поточного 2025 року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн.
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.
Мінекономіки на початку вересня повідомляло, що агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%". У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за вісім місяців 2025 року - ще 35,8 млрд грн. Місяць тому уряд ухвалив рішення продовжити максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року (раніше - до 31 березня 2026 року).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії зібрали понад 33 мільйони тонн зерна
|Уряд розширив програму «Доступні кредити 5–7–9%» на 57 прифронтових громад – прем'єр
|Українським морським коридором транспортовано понад 146 мільйонів тонн вантажів
|Компенсацій за програмою «єВідновлення» видано на 48,3 млрд грн
|Агентство «ПлейСіті» видало нові ліцензії на ₴175 мільйонів
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року - забудовники
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп