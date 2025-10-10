Авторизация

Українським морським коридором транспортовано понад 146 мільйонів тонн вантажів

23:46 10.10.2025 |

Економіка

 

З початку роботи Українського морського коридору у серпні 2023 року у Одесі, Південному та Чорноморську перевантажили понад 146,5 млн т вантажів.

Про це розповів керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Назаренко.

З серпня 2023 року порти Великої Одеси перевалили понад 146,5 млн т вантажів та обробили 5596 суден. Зокрема, Одеський порт - 1528 суден, повідомив він.

У той же час від початку повномасштабної агресії пошкоджено або знищено понад 500 об'єктів портової інфраструктури, 116 цивільних суден, постраждали 157 цивільних осіб, а безпосередньо на території Одеського морського порту пошкоджено 161 об'єкт.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невід'ємною частиною економічної стійкості держави. Їхня безпека - це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", - підкреслив Назаренко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

