Агентство «ПлейСіті» видало нові ліцензії на ₴175 мільйонів
23:41 10.10.2025
Держагентство «ПлейСіті» видало дві нові ліцензії на провадження діяльності у сфері грального бізнесу на суму 175,2 млн грн.
Про це пресслужба установи повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
Так, ТОВ «Унл Геймс» сплатило 31,2 млн грн за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино National Cup. ТОВ «СітіКод» отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом BETON, сплативши 144 млн грн.
Наразі на розгляді у регулятора перебувають ще кілька заявок на ліцензування.
Як повідомлялося, державне агентство «ПлейСіті» впродовж третього кварталу забезпечило 592,7 млн грн надходжень ліцензійних платежів до бюджету від учасників ринку азартних ігор.
