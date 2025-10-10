Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агентство «ПлейСіті» видало нові ліцензії на ₴175 мільйонів

23:41 10.10.2025 |

Економіка

 

Держагентство «ПлейСіті» видало дві нові ліцензії на провадження діяльності у сфері грального бізнесу на суму 175,2 млн грн.

Про це пресслужба установи повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

Так, ТОВ «Унл Геймс» сплатило 31,2 млн грн за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино National Cup. ТОВ «СітіКод» отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом BETON, сплативши 144 млн грн.

Наразі на розгляді у регулятора перебувають ще кілька заявок на ліцензування.

Як повідомлялося, державне агентство «ПлейСіті» впродовж третього кварталу забезпечило 592,7 млн грн надходжень ліцензійних платежів до бюджету від учасників ринку азартних ігор.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес