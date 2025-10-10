Авторизация

Угода про надра залучить понад $200 мільйонів інвестицій до кінця наступного року - Соболев

13:10 10.10.2025

Економіка

 

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів до кінця наступного року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», - сказав Соболев.

Він зазначив, що наразі є велика зацікавленість у співфінансуванні проєктів фонду, тому ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.

"Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років", - додав він.
 

