Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угода про надра залучить понад $200 мільйонів інвестицій до кінця наступного року - Соболев
13:10 10.10.2025 |
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів до кінця наступного року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.
Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», - сказав Соболев.
Він зазначив, що наразі є велика зацікавленість у співфінансуванні проєктів фонду, тому ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.
"Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
|Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується по $64,4 за барель
|Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%
|Угода про надра залучить понад $200 мільйонів інвестицій до кінця наступного року - Соболев
|«Зацікавленість дуже висока». Соболев розповів про прогрес в мінеральній угоді зі США
|Фонд держмайна підбив підсумки оренди державного майна за III квартал
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.25
Бізнес
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ