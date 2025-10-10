Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Зацікавленість дуже висока». Соболев розповів про прогрес в мінеральній угоді зі США

13:08 10.10.2025 |

Економіка

 

Міністр економіки Олексій Соболев розповів, що вересневий візит американської делегації підвищив інтерес США до реалізації угоди про надра з Україною.

"Зацікавленість дуже висока, ми спілкуємося щотижня. Це дуже допомагає співпраці зі Штатами, вони дуже гарно на Україну реагують, в тому числі завдяки реалізації цієї угоди", - сказав міністр на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

"У вересні приїхала дуже велика урядова делегація зі Штатів, яка складалася з працівників Міністерства фінансів і DFC - корпорації, яка є нашим партнером у [Американсько-Українському інвестиційному] фонді. Вони відвідали не лише Кіровоградську область, але й їздили по Київщині, на Львівщині були. Вони зустрічалися з дуже великою кількістю бізнесів - і приватних, і державних, щоб сформулювати собі перелік проєктів, в який можна інвестувати", - сказав міністр.

Завдання фонду - зробити перші три інвестиції протягом 2026 року.

За словами Соболева, про інтерес США свідчить сума внеску в капітал фонду. Ще у травні йшлося про $25 мільйонів, але у підсумку американці вирішили інвестувати $75 мільйонів.

"Вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут дійсно є корисні копалини і компанії, які вміють їх видобувати й переробляти", - сказав міністр.

До кінця року фонд відкриє банківські рахунки, протягом листопада найме адміністратора, інвестиційного радника і в грудні почне готувати перші проєкти для інвестицій.

"Процес буде публічним. Десь в грудні має бути оголошена можливість через інвестиційного радника подавати проєкти, і впродовж наступного року вони будуть проходити due dilligance, відповідні процедури, щоб фонд міг туди дати гроші", - сказав Соболев.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес