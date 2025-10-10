Фінансові новини
«Зацікавленість дуже висока». Соболев розповів про прогрес в мінеральній угоді зі США
13:08 10.10.2025 |
Міністр економіки Олексій Соболев розповів, що вересневий візит американської делегації підвищив інтерес США до реалізації угоди про надра з Україною.
"Зацікавленість дуже висока, ми спілкуємося щотижня. Це дуже допомагає співпраці зі Штатами, вони дуже гарно на Україну реагують, в тому числі завдяки реалізації цієї угоди", - сказав міністр на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
"У вересні приїхала дуже велика урядова делегація зі Штатів, яка складалася з працівників Міністерства фінансів і DFC - корпорації, яка є нашим партнером у [Американсько-Українському інвестиційному] фонді. Вони відвідали не лише Кіровоградську область, але й їздили по Київщині, на Львівщині були. Вони зустрічалися з дуже великою кількістю бізнесів - і приватних, і державних, щоб сформулювати собі перелік проєктів, в який можна інвестувати", - сказав міністр.
Завдання фонду - зробити перші три інвестиції протягом 2026 року.
За словами Соболева, про інтерес США свідчить сума внеску в капітал фонду. Ще у травні йшлося про $25 мільйонів, але у підсумку американці вирішили інвестувати $75 мільйонів.
"Вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут дійсно є корисні копалини і компанії, які вміють їх видобувати й переробляти", - сказав міністр.
До кінця року фонд відкриє банківські рахунки, протягом листопада найме адміністратора, інвестиційного радника і в грудні почне готувати перші проєкти для інвестицій.
"Процес буде публічним. Десь в грудні має бути оголошена можливість через інвестиційного радника подавати проєкти, і впродовж наступного року вони будуть проходити due dilligance, відповідні процедури, щоб фонд міг туди дати гроші", - сказав Соболев.
|«Зацікавленість дуже висока». Соболев розповів про прогрес в мінеральній угоді зі США
