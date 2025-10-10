Фонд держмайна підбив підсумки оренди державного майна за III квартал

[thumb=left]/thumb]

Фонд державного майна в ІІІ кварталі 2025 року провів 345 аукціонів з оренди, на яких залучив до бюджету 240,65 млн грн надходжень.

Про це пресслужба установи повідомила у Фейсбуці.

«За III квартал 2025 року Фонд держмайна забезпечив 240,65 млн грн надходжень від оренди державного майна. Це на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року», - йдеться в повідомленні.

Протягом зазначеного періоду було проведено 345 успішних аукціонів, за результатами яких укладено 271 договір оренди. Ще по 74 аукціонах очікується підписання договорів оренди на суму 4,36 млн грн.

Завдяки конкурентним торгам у середньому ціна за лоти зросла майже удвічі.

Лідером за вартістю у ІІІ кварталі став об'єкт на Київщині загальною площею 3 880,5 кв.м. Фінальна орендна плата за нього склала 581 тис. грн на місяць.

Лідером за рівнем конкуренції стала частина адміністративної будівлі загальною площею 2,0 кв.м у Києві, за яку змагалися 12 учасників. У результаті активної боротьби орендна плата зросла з 2 грн до 37 тис. грн на місяць.

Усі торги проводилися виключно через електронну систему Prozorro.Продажі. Це забезпечило відкритість процесу та рівність між усіма учасниками.

Усього за 9 місяців 2025 року ФДМУ провів 883 аукціони з оренди державного майна і забезпечив надходження у сумі 732,55 млн грн. За результатами цих аукціонів укладено 770 договорів оренди, ще по 113 очікується підписання договору.

Загальна кількість чинних договорів наразі перевищила 14 тис., охоплюючи близько 8,3 млн кв.м державної нерухомості.