Уряд змінив умови компенсації за працевлаштування ВПО
11:11 10.10.2025 |
Уряд збільшив термін, протягом якого роботодавці з прифронтових та найбільш постраждалих від повномасштабної війни регіонів будуть отримувати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Роботодавці будуть отримувати компенсацію протягом 6-ти місяців, а не 3-х, як було визначено раніше", - говориться у повідомленні.
Відповідну постанову розробило Мінекономіки, а Кабінет Міністрів підтримав її, говориться у повідомленні.
Програму буде розширено для роботодавців, які провадять діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, звертає увагу міністерство.
"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни", - підкреслив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
"Завдяки змінам, більша кількість ВПО матиме шанс отримати стабільну роботу. Крім того, програма стане більш доступною, адже ми спростили вимоги до подання заяви на компенсацію. Тепер її можна подати до центру зайнятості не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем провадження діяльності роботодавця", - додав він.
Компенсація виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати (наразі 8000 грн) за кожну працевлаштовану особу-ВПО, за яку сплачується єдиний внесок на соціальне страхування, нагадує відомство.
З початку дії програми, вже прийнято понад 32 тис. рішень про надання такої компенсації за понад 57 тис. працевлаштованих осіб, зазначено у повідомленні.
