Мінфін цьогоріч профінансував соцвиплати на ₴285,5 мільярда

Міністерство фінансів України у січні - вересні 2025 року вчасно та в повному обсязі профінансувало із держбюджету соціальні виплати на 285,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.

Зазначається, що за дев'ять місяців 2025 року із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, 178,2 млрд грн було використано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Ще 48,2 млрд грн спрямовано на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини (допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема із числа ВПО); 10,2 млрд грн - на підтримку понад 195 тис. малозабезпечених сімей; 28,1 млрд грн - на пільги і житлові субсидії для понад 2,7 млн домогосподарств.

Крім того, 16,8 млрд грн виділено на соціальний захист дітей та сім'ї (соціальних допомоги майже 623 тис. отримувачів); 4 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.