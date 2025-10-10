Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін цьогоріч профінансував соцвиплати на ₴285,5 мільярда
23:42 09.10.2025 |
Міністерство фінансів України у січні - вересні 2025 року вчасно та в повному обсязі профінансувало із держбюджету соціальні виплати на 285,5 мільярда гривень.
Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.
Зазначається, що за дев'ять місяців 2025 року із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, 178,2 млрд грн було використано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.
Ще 48,2 млрд грн спрямовано на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини (допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема із числа ВПО); 10,2 млрд грн - на підтримку понад 195 тис. малозабезпечених сімей; 28,1 млрд грн - на пільги і житлові субсидії для понад 2,7 млн домогосподарств.
Крім того, 16,8 млрд грн виділено на соціальний захист дітей та сім'ї (соціальних допомоги майже 623 тис. отримувачів); 4 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
ТОП-НОВИНИ
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін цьогоріч профінансував соцвиплати на ₴285,5 мільярда
|Запорізьку АЕС почали підключати до зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ
|Мінекономіки затвердило серпневі виплати промислового кешбеку: бізнес отримає 5,2 млн грн
|Експорт сої з України на початку нового сезону знизився майже втричі
|Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат
|Ціни на приватні будинки в Україні зросли у середньому у 2-3 рази порівняно з довоєнним часом - дані OLX
Бізнес
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів