Мінекономіки затвердило серпневі виплати промислового кешбеку: бізнес отримає 5,2 млн грн

Міністерство економіки, довкілля й сільського господарства затвердило виплату 5,2 млн грн компенсації для бізнесу, який у серпні придбав техніку українського виробництва. Про це повідомляє Мінекономіки.

П'ятнадцять заявників отримають відшкодування 15% вартості за 18 одиниць обладнання загальною вартістю 41,7 млн грн. Серед придбаного - автобус, пасажирські ліфти, напівпричепи-цистерни різних модифікацій, напівпричіп-контейнеровоз, навантажувач та інше сучасне обладнання.

"Серпень став одним з найрезультативніших місяців за кількістю заявок. Бізнес активно користується можливістю придбати дорогу техніку на пільгових умовах. Для виробників це додаткові замовлення, завантаження виробничих потужностей, нові робочі місця", - сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Він додав, що влітку уряд розширив програму - додав нові види техніки й залучив комунальні підприємства до переліку отримувачів.

Обладнання, вартість якого частково компенсує держава, виготовили шість українських підприємств: "Карат-Ліфткомплект", "Завод Євроформат", "ТДС Укрспецтехніка", "Завод Кобзаренка", "Зміїв-Транс", "Еверласт".

За 7 місяців програми у 2025 році було придбано 127 одиниць колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання загальною вартістю понад 465 млн грн (з ПДВ).

Програма часткової компенсації діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Щоб отримати компенсацію, потрібно придбати техніку з переліку через уповноважений банк. Після купівлі треба подати в банк заяву з копією платіжного документа й актом прийняття-передання. Після схвалення покупець отримає 15% вартості без ПДВ на свій рахунок.