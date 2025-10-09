Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Споживчі ціни в Україні після двох місяців зниження по 0,2% у вересні зросли на 0,3%, повідомила на сайті Державна служба статистики у четвер.

Статвідомство нагадало, що у вересні 2024 року зростання споживчих цін становило 1,5%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками вересня цього року зменшилася четвертий місяць поспіль – до 11,9% з 13,2% за підсумками серпня, 14,1% – за підсумками липня та 14,3% за підсумками червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.

Зазначається, що у вересні-2025 базова інфляція зросла до 1,3% з 0,5% у вересні та 0,3% у липні. Але з урахуванням того, що у вересні-2024 вона становила 1,7%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,0% порівняно із 11,4% за підсумками серпня, 11,7% – за підсумками липня, 12,1% – за підсумками червня та 12,3% – за підсумками травня.

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 11,8% та 10,6%) подешевшали фрукти та овочі. На 2,9-1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4,0-0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1,0%.

Одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема, одяг – на 9,1%, взуття – на 7,3%.

Послуги освіти подорожчали на 12,4%, а саме: вищої – на 16,8%, середньої – на 8,5%.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%, в тому числі він очікував зниження інфляції за результатами третього кварталу з 14,3% до 13,1%. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції й на наступний рік – з 5% до 6,7%.

Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.



Споживчі ціни у вересні 2025 року, %*

вересень 2025 до серпня 2025 вересень 2025 до грудня 2024 вересень 2025 до вересня 2024 січень-вересень 2025 до січня-вересня 2024 Індекс споживчих цін 0.3 6.4 11.9 13.9 Продукти харчування та безалкогольні напої -0.8 7.6 17.4 19.2 Продукти харчування -0.9 7.0 17.2 19.1 Хліб та хлібопродукти 0.7 7.4 13.4 16.7 Хліб 0.8 9.9 16.9 20.2 Макаронні вироби 0.4 5.0 9.2 11.0 М'ясо та м'ясопродукти 1.2 21.6 24.8 16.5 Риба та рибопродукти 1.8 10.7 15.6 13.3 Молоко 0.4 3.0 17.1 19.4 Сир та м'який сир (сир) 0.1 5.7 16.1 17.7 Яйця -2.9 -16.1 50.9 45.4 Масло вершкове 0.7 4.3 23.3 29.1 Олія соняшникова 2.1 12.4 28.1 31.4 Фрукти -11.8 27.2 30.4 32.3 Овочі -10.6 -39.7 -16.0 22.1 Цукор -1.5 -2.9 -8.1 2.4 Безалкогольні напої 0.9 13.9 19.2 18.3 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.2 13.1 19.0 17.5 Одяг та взуття 8.2 -0.4 -5.3 -4.6 Одяг 9.1 -0.5 -4.8 -4.7 Взуття 7.3 -0.2 -5.8 -4.6 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.2 1.9 2.3 11.3 Утримання та ремонт житла 0.5 3.4 3.4 3.6 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.4 2.4 6.4 9.3 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій -0.1 10.8 12.5 14.2 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 27.5 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0.1 0.7 1.6 2.1 Охорона здоров'я 0.8 7.6 11.1 13.0 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 0.8 7.3 10.8 13.3 Амбулаторні послуги 0.9 10.1 14.4 15.6 Транспорт 0.2 4.8 5.8 7.6 Пальне та олії -0.2 4.7 4.7 6.7 Транспортні послуги 0.5 8.9 12.7 12.9 Пасажирський залізничний транспорт -0.7 9.8 4.0 3.4 Пасажирський автодорожній транспорт 0.6 8.9 13.2 13.5 Зв'язок -0.1 12.2 17.1 17.9 Відпочинок та культура -0.1 -0.7 0.3 1.0 Освіта 12.4 14.1 14.4 12.4 Ресторани та готелі 1.2 10.3 14.8 14.7 Різні товари та послуги 0.8 3.5 12.6 11.8

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат