Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат
17:15 09.10.2025 |
Споживчі ціни в Україні після двох місяців зниження по 0,2% у вересні зросли на 0,3%, повідомила на сайті Державна служба статистики у четвер.
Статвідомство нагадало, що у вересні 2024 року зростання споживчих цін становило 1,5%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками вересня цього року зменшилася четвертий місяць поспіль – до 11,9% з 13,2% за підсумками серпня, 14,1% – за підсумками липня та 14,3% за підсумками червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.
Зазначається, що у вересні-2025 базова інфляція зросла до 1,3% з 0,5% у вересні та 0,3% у липні. Але з урахуванням того, що у вересні-2024 вона становила 1,7%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,0% порівняно із 11,4% за підсумками серпня, 11,7% – за підсумками липня, 12,1% – за підсумками червня та 12,3% – за підсумками травня.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 11,8% та 10,6%) подешевшали фрукти та овочі. На 2,9-1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4,0-0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1,0%.
Одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема, одяг – на 9,1%, взуття – на 7,3%.
Послуги освіти подорожчали на 12,4%, а саме: вищої – на 16,8%, середньої – на 8,5%.
Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%, в тому числі він очікував зниження інфляції за результатами третього кварталу з 14,3% до 13,1%. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції й на наступний рік – з 5% до 6,7%.
Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.
Споживчі ціни у вересні 2025 року, %*
|вересень 2025 до серпня 2025
|вересень 2025 до грудня 2024
|вересень 2025 до вересня 2024
|січень-вересень 2025 до січня-вересня 2024
|Індекс споживчих цін
|0.3
|6.4
|11.9
|13.9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0.8
|7.6
|17.4
|19.2
|Продукти харчування
|-0.9
|7.0
|17.2
|19.1
|Хліб та хлібопродукти
|0.7
|7.4
|13.4
|16.7
|Хліб
|0.8
|9.9
|16.9
|20.2
|Макаронні вироби
|0.4
|5.0
|9.2
|11.0
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.2
|21.6
|24.8
|16.5
|Риба та рибопродукти
|1.8
|10.7
|15.6
|13.3
|Молоко
|0.4
|3.0
|17.1
|19.4
|Сир та м'який сир (сир)
|0.1
|5.7
|16.1
|17.7
|Яйця
|-2.9
|-16.1
|50.9
|45.4
|Масло вершкове
|0.7
|4.3
|23.3
|29.1
|Олія соняшникова
|2.1
|12.4
|28.1
|31.4
|Фрукти
|-11.8
|27.2
|30.4
|32.3
|Овочі
|-10.6
|-39.7
|-16.0
|22.1
|Цукор
|-1.5
|-2.9
|-8.1
|2.4
|Безалкогольні напої
|0.9
|13.9
|19.2
|18.3
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1.2
|13.1
|19.0
|17.5
|Одяг та взуття
|8.2
|-0.4
|-5.3
|-4.6
|Одяг
|9.1
|-0.5
|-4.8
|-4.7
|Взуття
|7.3
|-0.2
|-5.8
|-4.6
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0.2
|1.9
|2.3
|11.3
|Утримання та ремонт житла
|0.5
|3.4
|3.4
|3.6
|Водопостачання
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Прибирання сміття
|0.4
|2.4
|6.4
|9.3
|Каналізація
|0.0
|0.6
|0.6
|0.6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|-0.1
|10.8
|12.5
|14.2
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|0.0
|27.5
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода. опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|0.1
|0.7
|1.6
|2.1
|Охорона здоров'я
|0.8
|7.6
|11.1
|13.0
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|0.8
|7.3
|10.8
|13.3
|Амбулаторні послуги
|0.9
|10.1
|14.4
|15.6
|Транспорт
|0.2
|4.8
|5.8
|7.6
|Пальне та олії
|-0.2
|4.7
|4.7
|6.7
|Транспортні послуги
|0.5
|8.9
|12.7
|12.9
|Пасажирський залізничний транспорт
|-0.7
|9.8
|4.0
|3.4
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.6
|8.9
|13.2
|13.5
|Зв'язок
|-0.1
|12.2
|17.1
|17.9
|Відпочинок та культура
|-0.1
|-0.7
|0.3
|1.0
|Освіта
|12.4
|14.1
|14.4
|12.4
|Ресторани та готелі
|1.2
|10.3
|14.8
|14.7
|Різні товари та послуги
|0.8
|3.5
|12.6
|11.8
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані: Держстат
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт сої з України на початку нового сезону знизився майже втричі
|Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат
|Ціни на приватні будинки в Україні зросли у середньому у 2-3 рази порівняно з довоєнним часом - дані OLX
|Ще 60 «приватівських» АЗС перейшли в оренду мережі UPG: рішення АМКУ
|Baykar вже готує команду інженерів для роботи в Україні - гендиректор
|Правники презентували Diplomatic Legal Hub — платформу правової підтримки для дипломатів, іноземних громадян та бізнесу
|Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,87 грн/л
Бізнес
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів