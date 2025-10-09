Baykar вже готує команду інженерів для роботи в Україні - гендиректор

Компанія Baykar продовжує використовувати двигуни українського виробництва на бойових безпілотниках AKINCI та на БПЛА-винищувачах KIZILELMA. Також на підприємстві Baykar у Стамбулі вже проходять стажування та обмін досвідом українські інженери, які в майбутньому сформують команду на підприємстві в Україні.

Про це генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар сказав у інтерв'ю Укрінформу.

"Ми працюємо пліч-о-пліч із надзвичайно талановитими українськими інженерами та техніками в нашому головному офісі у Стамбулі... Вони не лише підсилюють наші поточні можливості, а й формують майбутнє ядро команди для наших інвестиційних проєктів в Україні", - сказав гендиректор.

За його словами, для компанії Baykar це не одностороння програма навчання, а взаємний обмін досвідом і компетенціями.

"Ми серйозно користаємо з їхнього глибокого інженерного досвіду та унікального бачення впродовж досліджень, розроблень і виробництва в Туреччині. Крім того, ми сприяємо розвиткові майбутніх українських інженерів і техніків через нашу програму стажувань", - наголосив гендиректор Baykar.

Він також відзначив успішність співпраці з українськими партнерами щодо постачання двигунів попри вплив на цей процес війни Росії проти України.

"Це правда, що війна вплинула на цю співпрацю, і ми з глибокою повагою спостерігаємо за стійкістю української промисловості в таких складних умовах... Наша співпраця (з Україною, - ред.) - незмінна... Двигуни наших українських партнерів активно використовуються на стратегічних платформах, таких як AKINCI та KIZILELMA, які потребують вищої потужності і продуктивності. Ми повністю задоволені цією співпрацею", - сказав Халюк Байрактар.

Гендиректор Baykar також відзначив, що компанія працює над імпортозаміщенням та пошуком локальних рішень для своїх проєктів, каталізатором чому також стала війна в Україні.

"Ми подвоюємо зусилля із втілення власних локалізованих рішень і розширюємо мережу постачальників. Ми створили власний двигун для ударного безпілотника Bayraktar TB2. Платформа Bayraktar TB3 оснащена вітчизняним двигуном, який розробила турецька компанія TEI... Звісно, і ми, й інші турецькі компанії, які мають відповідні можливості, далі розробляємо власні двигуни для цих платформ відповідно до національної мети - повної незалежності Туреччини у стратегічних галузях", - додав він.