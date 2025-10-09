Норвегія та Україна створюють спільну програму підтримки оборонних інновацій

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони Норвегії підписали меморандум про співпрацю, в межах якого буде запущена програма підтримки новітніх оборонних технологій Brave-Norway.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепремʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії - стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій. У межах співпраці реалізуємо програму Brave-Norway. Попередній бюджет програми - 20 мільйонів євро», - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, співпраця у межах Brave-Norway передбачає запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях. Також будуть організовані спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою, та створені сучасні платформи для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. Надані Норвегією Фонду розвитку інновацій 10 млн євро будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.