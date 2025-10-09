Авторизация

Норвегія та Україна створюють спільну програму підтримки оборонних інновацій

Норвегія та Україна створюють спільну програму підтримки оборонних інновацій

 

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони Норвегії підписали меморандум про співпрацю, в межах якого буде запущена програма підтримки новітніх оборонних технологій Brave-Norway.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепремʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії - стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій. У межах співпраці реалізуємо програму Brave-Norway. Попередній бюджет програми - 20 мільйонів євро», - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, співпраця у межах Brave-Norway передбачає запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях. Також будуть організовані спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою, та створені сучасні платформи для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. Надані Норвегією Фонду розвитку інновацій 10 млн євро будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.
 

