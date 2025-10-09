Авторизация

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році - Зеленський

 

Об'єм виробництва артилерійського пострілу в Україні та Європейському Союзі у 2026 році вийде на рівень аналогічний рівня виробництва в РФ, а в перспективі трек артилерії може бути більш сильними, ніж у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації. І тому, якщо трішки наші партнери пришвидшать свої виробництва, в перспективі щодо артилерії можна бути більш сильними, ніж Росія. Це важливий трек", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

Він зауважив, що сьогодні є профіцит артилерійських систем, які Україна виробляє.

"Але там є питання інше - питання 155-го калібру. Тобто якщо в тебе достатньо систем, ти не можеш деяким хлопцям замінити старі радянські і дати цю пушку, тому що 155-го калібру ще не вистачає на таку кількість. Хоча, безумовно, ми правильно йдемо, систем буде достатньо, армія буде в 155-у калібрі", - пояснив президент.

За його словами, питання також у тому, щоб паралельно була можливість мати відповідну кількість снарядів. У цьому Україні, за словами Зеленського, допомагають партнери.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

