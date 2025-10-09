Фінансові новини
Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році - Зеленський
Об'єм виробництва артилерійського пострілу в Україні та Європейському Союзі у 2026 році вийде на рівень аналогічний рівня виробництва в РФ, а в перспективі трек артилерії може бути більш сильними, ніж у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.
"В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації. І тому, якщо трішки наші партнери пришвидшать свої виробництва, в перспективі щодо артилерії можна бути більш сильними, ніж Росія. Це важливий трек", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.
Він зауважив, що сьогодні є профіцит артилерійських систем, які Україна виробляє.
"Але там є питання інше - питання 155-го калібру. Тобто якщо в тебе достатньо систем, ти не можеш деяким хлопцям замінити старі радянські і дати цю пушку, тому що 155-го калібру ще не вистачає на таку кількість. Хоча, безумовно, ми правильно йдемо, систем буде достатньо, армія буде в 155-у калібрі", - пояснив президент.
За його словами, питання також у тому, щоб паралельно була можливість мати відповідну кількість снарядів. У цьому Україні, за словами Зеленського, допомагають партнери.
Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році - Зеленський
Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту на закупівлю газу через масштабні обстріли РФ
Держава й бізнес узгодили кроки для детінізації ринку електроніки
Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори
Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада
Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech