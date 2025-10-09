Авторизация

Держава й бізнес узгодили кроки для детінізації ринку електроніки

13:31 09.10.2025 |

Економіка

 

Під координацією Ради бізнес-омбудсмена буде створена робоча група для детінізації ринку електроніки, повідомили в четвер Бюро економічної безпеки та Державна податкова служба після зустрічі з представниками найбільших мереж з продажу електроніки й техніки.

Серед її пріоритетів буде розробка законопроєкту про реєстрацію IMEI-кодів мобільних пристроїв для боротьби з сірим імпортом.

Поточний аналіз ДПЗ фіксує масштабні порушення на ринку електроніки - від сірого імпорту смартфонів до виплати зарплат "у конвертах" і штучного дроблення великого бізнесу на ФОП.

"Лише за останній тиждень під час 118 замовлень гаджетів, зокрема iPhone 17, у 23 випадках виявили або відсутність чека, або його імітацію на суму майже 500 000. Деякі чеки - креатив. Але нічого спільного зі справжніми не мають. До речі, запропонувала всім учасникам експеримент - продаж лише з правильними фіскальними чеками. Побачимо, чи дійде справа далі декларацій", - розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Окрема тема - хронометражі. Майже 70 % фактичних перевірок супроводжувалися хронометражем господарських операцій. Це дозволяє об'єктивно оцінити реальні обсяги продажів. У результаті - виторг торговельних мереж зріс у кілька разів. Але як тільки податківці йдуть з об'єкта - обсяги падають", - сказала вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

