Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада
12:30 09.10.2025 |
В Україні з 1 листопада запрацює нова цифрова система електронних дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) для міжнародних перевезень вантажів.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
"Вже з 1 листопада 2025 року для автомобільних перевізників стане доступна для наповнення інформації "основна система". Саме цією системою будуть користуватись автомобільні перевізники, що виконують перевезення за дозволами ЄКМТ", - йдеться в повідомленні.
Для органів контролю ЄКМТ буде підготовлено узагальнені рекомендації в координації з 40 країнами-членами системи. Насамперед вони стосуватимуться несистемних помилок під час заповнення бортового журналу в цифровій системі ЄКМТ.
"Кожна країна-учасниця звернеться до своїх контролюючих органів із проханням запровадити щонайменше на 3 місяці толерантний період під час перевірок здійснення перевезень на підставі дозволів ЄКМТ. Водночас закликаємо перевізників уважно заповнювати кожне перевезення в системі", - розповіли в міністерстві.
Мінрозвитку закликало перевізників, які ще не отримали доступ до тестової системи, звернутися до Укртрансбезпеки за його отриманням.
"У разі, якщо автомобільний перевізник вже користується тестовою системою, з 1 січня вона буде недоступною, і всі дані мають бути перенесені в основну систему", - також зазначили в міністерстві.
