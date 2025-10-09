Авторизация

Фонд держмайна у ІІІ кварталі забезпечив понад ₴1,8 мільярда надходжень від приватизації

11:49 09.10.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна у ІІІ кварталі 2025 року провів 75 приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 1,815 млрд грн надходжень.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За III квартал команда Фонду держмайна успішно провела 75 приватизаційних аукціонів, у яких загалом взяли участь 405 учасників. Загальна сума переможних ставок за звітний період склала 1,815 млрд гривень (+155 млн грн ПДВ)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 83% реалізованих об'єктів - єдині майнові комплекси та пакети акцій на загальну суму 1,504 млрд грн. Серед них державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім» (608,1 млн грн), ЄМК ДП «Київський автомобільний ремонтний завод» (123,3 млн грн), ЄМК ДП «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» (55,0 млн грн).

Загалом упродовж дев'яти місяців на 302 приватизаційних аукціонах було залучено 2,24 млрд грн (+265,9 млн грн ПДВ).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

