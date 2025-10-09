Фінансові новини
09.10.25
12:49
- RSS
- мапа сайту
Фонд держмайна у ІІІ кварталі забезпечив понад ₴1,8 мільярда надходжень від приватизації
11:49 09.10.2025 |
Фонд державного майна у ІІІ кварталі 2025 року провів 75 приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 1,815 млрд грн надходжень.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За III квартал команда Фонду держмайна успішно провела 75 приватизаційних аукціонів, у яких загалом взяли участь 405 учасників. Загальна сума переможних ставок за звітний період склала 1,815 млрд гривень (+155 млн грн ПДВ)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 83% реалізованих об'єктів - єдині майнові комплекси та пакети акцій на загальну суму 1,504 млрд грн. Серед них державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім» (608,1 млн грн), ЄМК ДП «Київський автомобільний ремонтний завод» (123,3 млн грн), ЄМК ДП «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» (55,0 млн грн).
Загалом упродовж дев'яти місяців на 302 приватизаційних аукціонах було залучено 2,24 млрд грн (+265,9 млн грн ПДВ).
