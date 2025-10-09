Фінансові новини
Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони
23:46 08.10.2025 |
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони для зміцнення обороноздатності держави, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Facebook.
Кошти будуть розподілені для покриття найпріоритетніших потреб: "виконання програм розвитку ОПК; впровадження нових технологій; розширення виробничих потужностей оборонної індустрії; закупівлю озброєння та військової техніки", - зазначено в повідомленні.
Крім того, ще 500 млн грн буде додатково спрямовано на підтримку українських зброярів.
"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - написав Шмигаль.
