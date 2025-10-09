Авторизация

Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

23:44 08.10.2025

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження наступної зими.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

План передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів.

В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

"Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - зазначила Свириденко.

Вона також розповіла, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року, зазначивши, що уряд продовжив дію спеціальних обовʼязків на суб'єктів ринку природного газу:

* Для населення - 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
* Для бюджетних установ - 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,40 41,5000  0,16 0,40
EUR 48,2500  0,10 0,21 48,2850  0,09 0,20

