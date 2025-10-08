Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава компенсуватиме бізнесу гроші за зариблення

17:18 08.10.2025 |

Економіка

 

В Державному аграрному реєстрі 8 жовтня розпочали прийом заявок на отримання державної компенсації на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька риби). Він триватиме до 1 листопада 2025 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Програма передбачає надання держпідтримки за такими напрямами:

* часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з метою його подальшої реалізації;
* часткове відшкодування до 30% вартості на придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції (без урахування податку на додану вартість).

Зазначається, що відшкодування можуть отримати юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичні особи - підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура (рибництво) є основним видом економічної діяльності.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес