- 08.10.25
- 18:14
Держава компенсуватиме бізнесу гроші за зариблення
17:18 08.10.2025
В Державному аграрному реєстрі 8 жовтня розпочали прийом заявок на отримання державної компенсації на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька риби). Він триватиме до 1 листопада 2025 року.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Програма передбачає надання держпідтримки за такими напрямами:
* часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з метою його подальшої реалізації;
* часткове відшкодування до 30% вартості на придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції (без урахування податку на додану вартість).
Зазначається, що відшкодування можуть отримати юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичні особи - підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура (рибництво) є основним видом економічної діяльності.
