Україна за 9 міс.-2025 збільшила імпорт товарів на 17%, експорт скоротився на 3,1% - ДМС

Товарообіг України за січень-вересень 2025 року становив $89,6 млрд. За цей період імпортовано товарів на $60,1 млрд., експортовано - на $29,5 млрд.

Про це у Телеграмі повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

"Протягом січня - вересня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму 60,1 млрд дол., а експортували - на 29,5 млрд дол. При цьому оподаткований імпорт склав 45,9 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні - вересні 2025 року становило 0,52 дол./кг.

Найбільше товарів в Україну було імпортовано з Китаю - на 13,3 млрд дол., Польщі - на 5,7 млрд дол. і Німеччини - на 4,8 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 3,7 млрд дол., Туреччини - на 2,1 млрд дол., Німеччини - на 1,8 млрд дол.

У загальних обсягах ввезених за цей період товарів 69% становили машини, устаткування та транспорт - 23,8 млрд дол. (при митному оформленні до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - 9,4 млрд дол. (сплачено 72,9 млрд грн, або 14%), паливно-енергетичні матеріали - 7,6 млрд дол. (сплачено 146,6 млрд грн, або 29%).

Серед лідерів експорту продовольчі товари - 16,2 млрд дол., метали та вироби з них - 3,4 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - 2,8 млрд дол.

За 9 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.

Як повідомлялося, товарообіг України за січень - серпень 2025 року становив 78,9 млрд дол.