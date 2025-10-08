Україна за 9 міс. наростила випуск прокату на 0,5%, чавуну на 8,1%

Українські металургійні підприємства в січні-вересні поточного року збільшили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,843 млн тонн з 4,821 млн тонн.

Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром", виплавка сталі за цей період знизилась на 6,1% - до 5,523 млн тонн, але збільшилась чавуну - на 8,1%, до 5,792 млн тонн.

У вересні було вироблено 587 тис. тонн прокату, 611 тис. тонн сталі, 683 тис. тонн чавуну, тоді як попереднього місяця - 633,2 тис. тонн прокату, 649,4 тис. тонн сталі, 747,5 тис. тонн чавуну.

Як повідомлялося, Україна у 2024 році збільшила виробництво загального прокату на 15,8% порівняно з 2023 роком - до 6,222 млн тонн з 5,372 млн тонн. Виплавка сталі за цей період зросла на 21,6% - до 7,575 млн тонн, чавуну - на 18,1%, до 7,090 млн тонн.

Україна 2023 року збільшила виробництво загального прокату на 0,4% порівняно з 2022 роком - до 5,372 млн тонн, але знизила виплавку сталі на 0,6% - до 6,228 млн тонн, чавуну на 6,1% - до 6,003 млн тонн.

У 2022 році країна скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з 2021 роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.

За довоєнний 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).

