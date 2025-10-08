Делегації Литви показали невідому версію ракети «Нептун»

Міністерство оборони України представило нову, раніше невідому, версію вітчизняної крилатої ракети «Нептун».

Демонстрацію провів міністр оборони України Денис Шмигаль для делегації з Литви.

Нова модифікація ракети відрізняється візуальними особливостями - зокрема двома боковими випуклостями. Їхнє точне призначення не розголошується.

За однією з версій, ці елементи призначені для встановлення додаткових паливних баків.

«Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть виготовлятися в країнах-партнерах у межах програми Build with Ukraine», - зазначив Шмигаль.

Порівняння трьох версій українських крилатих ракет "Нептун"

У серпні демонструвалася інша версія української ракети, яка мала більшу довжину порівняно з новою модифікацією.

Так званий «Довгий Нептун» отримав збільшені габарити завдяки використанню більшої кількості пального. Через це зріс діаметр корпусу та загальна довжина ракети.

Маса бойової частини становить 260 кг - на 110 кг більше, ніж у протикорабельної версії. Суттєво зросла дальність польоту: до 1000 км у версії для «Нептун-Д» проти 280 км у протикорабельній. Габарити ракети збільшені: довжина - 6 м без прискорювача, діаметр корпусу - 50 см.

Ще у 2023 році представник українського оборонного відомства повідомляв, що «Довгий Нептун» сумісний із тими ж пусковими установками, які використовувалися для базової протикорабельної версії.

Українська крилата ракета «Нептун». 2024 рік. Україна. Кадр з відео Президента України Володимира Зеленського

Оновлена ракета оснащена модернізованою системою наведення. На маршовій ділянці польоту керування здійснюється за допомогою покращеної супутникової системи позиціювання, що підвищує точність ураження цілей.

Фінальний етап польоту забезпечується інфрачервоною системою самонаведення, яка підвищує ефективність ураження навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби.

Перше офіційне фото крилатої ракети «Довгий Нептун». Фото: Zbroya.ua.

Презентація нової модифікації «Нептуна» свідчить про активний розвиток вітчизняних ракетних технологій та готовність України нарощувати власний потенціал у співпраці з міжнародними партнерами.