Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд
Застосування коефіцієнтів до пенсій військовослужбовців на підставі закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та постанови Кабінету міністрів, що визначає порядок виплат пенсій в період воєнного стану, є протиправним, інформують у Верховному суді.
"Застосування коефіцієнтів до пенсій військовослужбовців на підставі закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та постанови Кабінету міністрів України від 3 січня 2025 року № 1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану" є протиправним і порушує право на соціальний захист", - йдеться в повідомленні Верховного суду у Телеграм-каналі у вівторок.
В суді пояснили, що зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію за законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється виключно внесенням змін до цього закону.
"Застосування при обчисленні (перерахунку) розміру пенсій таких осіб приписів ст. 46 закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та постанови Кабінету міністрів України від 3 січня 2025 року № 1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану", якими передбачено виплату таких пенсій із застосуванням коефіцієнтів зменшення пенсій, є протиправним і таким, що обмежує конституційне право на соціальний захист", - наголошують у Верховному суді.
Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.
