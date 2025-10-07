Фінансові новини
- 07.10.25
- 16:55
Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів
14:34 07.10.2025 |
За даними опитування Української ради зброярів, 94,4% виробників прагнуть відкриття експорту.
Про це повідомила Українська рада зброярів за підсумками третього Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC3) у Києві.
Виконавчий директор Ради Ігор Федірко зазначив, що DFNC3 " став точкою, де українська оборонна промисловість формалізує нову експортну політику".
"Ми відкриті до партнерств, спільних ліній і кооперації - і доводимо, що українські виробники здатні працювати за найвищими стандартами безпеки, якості та контролю", - сказав він.
Як зазначають організатори Міжнародного форуму оборонних індустрій, DFNC3 став "фактичним стартом нового контрольованого етапу експорту українських озброєнь".
Захід зібрав понад 1500 учасників із 20 країн світу - представників 850 українських та іноземних компаній, урядових структур, дипломатичних місій і оборонних відомств. Форум організовано Міністерством оборони, Офісом президента та Міністерством закордонних справ разом з Українською радою зброярів.
Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що "за ці роки Україна довела, що здатна тримати удар і давати відсіч. Але ми чітко розуміємо - сила у партнерстві".
Як пояснили у Раді зброярі, експорт дає змогу зберегти темп, знизити собівартість серійного виробництва і забезпечити ще більше зброї для Збройних сил України. Наголошується, що "жодна одиниця техніки не залишає країну без повного контролю - з обов'язковим сертифікатом кінцевого споживача, забороною реекспорту та правом на перевірку".
"Ми чуємо чіткі сигнали від наших союзників: лідери та експерти обговорюють створення спільних заходів із протидії дронам і кібер-загрозам, а також пришвидшення поставок систем контр-БПЛА і РЕБ. Україна, маючи практичний досвід протидії подібним загрозам упродовж війни, може і повинна бути корисною у побудові європейської стійкості", - наголосили співорганізатори форуму.
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд
Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів
Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів
До Пенсійного фонду в січні - вересні 2025 року надійшло 435,2 млрд грн від ЄСВ), що на 52,9 млрд грн більше за плановий показник
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах