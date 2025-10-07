Фінансові новини
Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів
14:32 07.10.2025 |
За січень-вересень 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 15,2%.
Про це інформує Державна податкова служба (ДПС).
"Протягом січня - вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2%, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року", - повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Сума податку на доходи фізичних осіб склала 214,1 млрд грн (+16,9% до січня-вересня минулого року). Єдиний податок приніс 55,9 млрд грн (+11,4%).
Податок на прибуток підприємств склав 21 млрд грн (+5%), податок на майно - 43,3 млрд грн (+16,2%).
Акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв зібрали 1,6 млрд грн (+38,3%). Екологічний податок склав 1,2 млрд грн (+11,1%).
Ще 0,2 млрд грн (+35,7%) приніс туристичний збiр, а збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв - 0,16 млрд грн (+24,2%).
"Це результат відповідальної роботи бізнесу і громадян, які сумлінно сплачують податки. І це не просто кошти, це - ресурс для розвитку громад навіть в умовах війни", - зазначила Карнаух.
Вона додала, що податкова "робить все, щоб адміністрування цих процесів було прозорим та зручним, а надходження до місцевих бюджетів стабільними та постійно зростали".
