До Пенсійного фонду в січні - вересні 2025 року надійшло 435,2 млрд грн від ЄСВ), що на 52,9 млрд грн більше за плановий показник

Згідно з оприлюдненими ПФУ оперативними даними, у січні - вересні 2025 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 435,2 млрд грн від сплати єдиного внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, у вересні - 50,7 млрд грн.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за дев'ять місяців становили 461,4 млрд грн, що на 80,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 159,1 млрд грн (-27,1 млрд грн до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 28,1 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 31,0 млрд грн.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні - серпні на ці виплати ПФУ спрямував 0,8 млрд грн.

Із 1 липня на виплату державних соціальних допомог ПФУ спрямував 22,8 млрд грн.

Крім того, Пенсійний фонд адмініструє виплати за програмою «Пакунок школяра». Для надання цієї допомоги з державного бюджету було перераховано 0,4 млрд грн.